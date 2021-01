Trionfo Lazio, derby dominato: tre sberle alla Roma, Immobile e doppio Luis Alberto

Un derby dominato dalla Lazio quello di stasera, valido per la diciottesima giornata di Serie A 2020-21 ed il primo andato in scena dopo la pandemia, senza gli spalti dell’Olimpico gremiti dai tifosi biancocelesti e giallorossi.

La squadra di Inzaghi si è imposta per 3-0 sulla Roma, inizio shock per l’unidici di Fonseca, che si ritrova sotto di due reti alla mezz’ora del primo tempo: apre Immobile al 14′ e raddoppia Luis Alberto al 23′, entrambi serviti alla perfezione da Lazzari.

Nella ripresa entra Pedro per gli ospiti ma la musica non cambia, i biancocelesti appaiono più reattivi e con maggiore determinazione, è solo questione di tempo per la terza rete, che arriva ancora con Luis Alberto, servito stavolta da Akpa Akpro. Finisce 3-0 ed è un vero e proprio trionfo per la Lazio, d’altro lato è una debacle che potrebbe lasciare delle scorie in casa Roma.

Foto: Lazio Twitter