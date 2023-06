Trinchera: “Mi risulta che il Milan abbia già esercitato il controriscatto su Colombo”

Si è espresso così Stefano Trinchera, Direttore Sportivo del Lecce, a fianco a Pantaleo Corvino, nella conferenza stampa sulla prossima stagione anche sul mercato. Ha detto che per Colombo: “mi risulta che il Milan abbia già esercitato il controriscatto. Per Falcone siamo in attesa di novità. Il diritto di riscatto su Pongracic era fissato per il 31 maggio e non l’abbiamo esercitato, vedremo le mosse da fare. Si cerca sempre di migliorarci, il correttivo serve, come ha detto il presidente non c’è bisogno di vendere. Non sperperiamo patrimonio tecnico, siamo attenti alle valutazioni, soprattutto sui migliori. Se si presentano delle opportunità per tutti il club ne terrà conto, vedremo quello che succederà”. Ha poi aggiunto Corvino: “Quando il Milan riscatterà Colombo, pagato 0, il Lecce ricevera 1,5 milione”.

