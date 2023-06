Trinchera: “Incontreremo Baroni, ci sarà un confronto totale”

Conferenza stampa in casa Lecce, dove ha parlato insieme a Corvino anche Stefano Trinchera, ds del club salentino.

Queste le sue parole: “Abbiamo chiuso un ciclo, le linee guida del club sono state tracciate, i punti oscuri sono stati chiariti. Serve continuare a lavorare per equilibrare l’esercizio finanziario. Puntare sui giovani e creare patrimonio tecnico con sforzi disumani e capacità, intuizioni, idee, rapporti. C’è tanto dietro ma è giusto precisarlo. Noi dobbiamo tenere sempre come riferimento la nostra realtà altrimenti ci facciamo male. Lo ha ribadito il presidente e dobbiamo fare qualcosa di straordinario per centrare il riequilibrio finanziario e poi con calma ottenere obiettivi tecnici. Questa è la premessa. Incontreremo Baroni a stretto giro e valuteremo un nuovo percorso insieme. E’ quello che noi vorremmo. Ci sarà un confronto totale con lui. Questa è l’introduzione rispetto alla nostra attività”.

Foto: sito Lecce