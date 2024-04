Trinchera: “Gotti ha dato serenità alla squadra. A Roma abbiamo raccolto meno di quanto seminato”

Il direttore sportivo del Lecce Stefano Trinchera, a pochi istanti dal calcio d’inizio del match tra la formazione salentina ed il Milan, ha rilasciato le seguenti parole, ai microfoni di DAZN:

“Veniamo da una grande prestazione con la Roma, in cui abbiamo raccolto meno di quanto seminato. Incontriamo una grande squadra e dobbiamo stare attenti. Gotti è arrivato in un momento in cui c’era un aria pesante e ha dato serenità, anche se va ricordato che con D’Aversa abbiamo fatto 25 punti. Felici delle ultime prestazioni, con 2 risultati utili consecutivi e con 2 gare in cui non abbiamo subito gol. Spero che questo sia di buon auspicio”.

