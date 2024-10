Triestina, un punto di penalizzazione. Il comunicato della FIGC

La FIGC ha reso noto che è stato inflitto un punto di penalizzazione alla Triestina per irregolarità relative al deposito della fideiussione.

“Il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto un punto di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva alla Triestina (Serie C). A carico del club e del Presidente Benjamin Lee Rosenzweig era stato avviato un procedimento disciplinare da parte della Procura Federale in seguito alla segnalazione della Lega Pro in ordine a presunte irregolarità relative al deposito della garanzia fideiussoria di cui al C.U. 255/A del 14 giugno 2024. Sei mesi di inibizione per il Presidente Ben Rosenzweig, con il club che è stato inoltre sanzionato con 10.000 euro di ammenda”.

Foto: Facebook ufficiale Triestina