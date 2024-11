Triestina, tre giornate di squalifica per Clotet e Krollis

Il giudice sportivo di Serie C Stefano Palazzi ha squalificato il calciatore della Triestina Raimonds Krollis e il suo allenatore Pep Clotet, che all’uscita dal campo dopo l’espulsione aveva strattonato l’attaccante rabbiosamente. Tre giornate di squalifica a testa, salteranno quindi le sfide con Feralpisalò, Renate e Padova. Il provvedimento era annunciato per l’attaccante, espulso per una reazione scomposta verso un avversario, mentre l’allenatore non era stato neanche ammonito.

Foto: Facebook Triestina