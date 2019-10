Triestina-Princivalli, due gare da traghettatore. E Milanese annuncia Gautieri

Ribaltone in casa Triestina. Dopo due gare da traghettatore (due sconfitte contro Ravenna e Reggio Audace), Nicola Princivalli lascia la carica di allenatore e tornerà a fare il vice. Al suo posto in panchina arriverà Carmine Gautieri, nome che vi avevamo segnalato settimane fa, come confermato da Mauro Milanese, amministratore delegato della Triestina, nel post della sconfitta di Reggio Emilia. Gautieri è atteso in città nelle prossime ore, poi martedì firmerà il contratto.

