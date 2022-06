Triestina, il nuovo proprietario: “La piazza merita ben altri palcoscenici”

Il nuovo proprietario della Triestina, Simone Giacomini, ai microfoni del sito ufficiale dei friulani ha commentato con gioia l’acquisto dell’80% delle quote del club: “Sono orgoglioso e onorato di poter entrare a far parte della grande storia della Triestina. Vedere una piazza come Trieste in difficoltà è qualcosa che non può e non deve più esistere. Questa città, questa piazza, questo pubblico meritano di tornare ai palcoscenici che gli competono attraverso la passione, la dedizione, la serietà e la programmazione. Siamo abituati a lavorare e a far crescere i giovani in ambiti esterni al calcio, è un marchio di fabbrica che ci caratterizza e caratterizzerà anche nella costruzione di un nuovo mondo rossoalabardato dove il settore giovanile diventerà un bacino importante e dove la prima squadra potrà affrontare a testa alta qualunque tipo di avversario. Il tempo per lavorare alla prossima stagione stringe ma siamo già al lavoro per poter affrontare i primissimi impegni“.

Foto: sito ufficiale Triestina