Triestina, è morto il patron Mario Biasin a 71 anni. Il cordoglio del club alabardato

Una terribile notizia scuote la Triestina. È morto il patron e proprietario alabardato Mario Biasin all’età di 71 anni. La scomparsa di Biasin è stata confermata da una nota ufficiale del club di cui era proprietario, i Melbourne Victory Football Club, attorno alle 8.30 di questa mattina: “E’ stato di ispirazione per tutti noi, grazie alla sua passione per il calcio” così il presidente Anthony Di Pietro. “Era un grande amico personale e ha sempre fornito saggi consigli, dedicando il suo tempo al nostro staff, alla dirigenza e al Board e la sua eredità calcistica vivrà per sempre attraverso noi e la Melbourne Victory. Mario mancherà a tutti coloro che lo hanno conosciuto e il nostro pensiero va a sua moglie Glenda e all’intera famiglia Biasin in questo momento difficile”.

FOTO: Facebook Triestina