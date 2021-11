Tribuzzi, fedeltà Frosinone: 50 presenze e un futuro che può sorridergli

Alessio Tribuzzi ha collezionato la presenza numero 50 con la maglia del Frosinone. Un bel traguardo che testimonia anche la fedeltà del classe ‘98: è sempre tornato alla base, dopo aver maturato proficue esperienze in giro per l’Italia. Le sue qualità non si discutono, centrocampista offensivo con licenza di inventare e di lasciare il segno negli ultimi 30 metri. E’ ancora giovane, il futuro può sorridergli, intanto è a disposizione di Fabio Grosso per una stagione che promette bene.

Foto: alfredopedulla.com