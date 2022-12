Trezeguet tradisce la sua Francia: “Spero vinca l’Argentina. Messi merita di essere campione”

Campione del Mondo 1998 con la Francia, David Trezeguet “tradisce” il Paese in vista della finale della Coppa del Mondo che prenderà il via tra pochi istanti. L’ex centravanti, che ha vissuto infanzia e adolescenza in Argentina, ammette a TyC Sports: “È difficile dal punto di vista personale, era qualcosa che non avrei voluto ma questa dev’essere una festa e una grande finale. Ma Leo merita di essere campione, sapendo che sarà il suo ultimo Mondiale. Fa sognare, questo chiaramente non toglie alla Francia l’ambizione di voler conservare il titolo. Leo è a fine carriera, Mbappé ha appena iniziato e batterà ogni tipo di record. Insieme al PSG sono una combinazione perfetta, ma l’Argentina gioca per Messi, tutto passa da lui”.

Foto: Instagram Messi