Trezeguet: “Se la Juve chiama, sono disponibile”

“Trezeguet sarebbe pronto per la Juve?”. Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, David Trezeguet, ha così risposto alla domanda: “Senza dubbio. Ho fatto dieci anni da calciatore, anche in un momento non semplice per la Juventus, poi tramite la famiglia Agnelli ho fatto per sette anni il Brand Ambassador. Per il rapporto che si è creato con la Juventus la mia disponibilità ci sarà sempre. Ora la Juventus dovrà fare un percorso, con le valutazioni giuste. Quel periodo lì, nel 2006, è stato sicuramente più difficile da gestire dallo spogliatoio, noi l’abbiamo fatto. Ora si parla di altro e saranno altri personaggi a risolvere la cosa. Se la Juve chiama ci sarà sempre la mia disponibilità“.

Foto: Trezeguet Instagram