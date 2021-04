Trezeguet: “Mbappé legittimo erede di Messi e Ronaldo. Lui e Haaland hanno mentalità vincente”

Intervistato da Le Parisien, David Trezeguet ha parlato di Kylian Mbappé. L’ex centravanti della Juventus non ha dubbi: “Credo che sia sulla buona strada, può essere il legittimo successore di Messi e Ronaldo, anzi credo che sia il giocatore meglio posizionato per prendere il loro posto. Haaland? Sono diversi a livello fisico, ma sono simili per talento. A livello mentale sono entrambi dei vincenti. Haaland brilla in una squadra meno dotata rispetto al PSG, entrambi incarnano il presente e il futuro. Sicuramente Kylian ha quasi due anni in più e ha delle esperienze diverse, è campione del mondo con la sua Nazionale, che con tutto il rispetto è decisamente superiore rispetto alla Norvegia“.

Foto: Yahoo Sport