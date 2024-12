Trezeguet: “La vera Juve non si è vista ancora. Solo a sprazzi. Va dato tempo a Motta”

David Trezeguet, ex bomber bianconero, ora ambasciatore del club, si è raccontato nel corso di un’intervista a Fanpage. L’ex attaccante della Juventus – tra le altre cose – ha parlato così dei bianconeri di oggi: “Qualcosa non stia funzionando? Partiamo dal fatto che Juve storicamente ha sempre avuto questa idea che i conti si fanno alla fine. La verità, secondo le statistiche, è che la vera Juve non si sia ancora vista. In campionato deve migliorare, in Coppa Italia è passata e in Champions bisogna fare punti nelle ultime due partite. Degli infortuni, dei giocatori che si adattano, dei loro problemi personali, non gliene frega niente a nessuno. Alla Juve sei in una società che conta solo vincere, al pubblico juventino altro non interessa. Va dato tempo a Motta”.

Vlahovic di recente ha avuto qualche screzio con i tifosi.

“Alla Juve bisogna trasmettere la fame di vincere, il resto conta poco altrimenti ti mandano via. È quello che ho imparato io da Agnelli a Moggi, Giraudo e Bettega. La Juve aveva trovato di nuovo una continuità nelle vittorie e ora è in quella fase in cui il pubblico ti aspetta. Sei in una società in cui puoi parlare, ma devi vincere e se questo non l’hai capito devi cambiare squadra”.

Foto: twitter Juventus