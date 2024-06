Trezeguet: “La Francia è la Nazionale più completa. Ma occhio a non sottovalutare il girone”

David Trezeguet, ex stella della Juventus e della Nazionale francese, ha parlato a Le Parisien delle ambizioni della formazione di Deschamps, favorita per il successo a Euro 2024: “Les Bleus hanno tutte le qualità per arrivare fino in fondo. Il talento è presente in ogni reparto e in ogni ruolo. La Francia è, secondo il mio punto di vista, la squadra più completa. Anche se ogni partita ha una storia e non sempre tende a favore della squadra più forte, confido che Didier Deschamps trasmetta i messaggi giusti ai giocatori. Altrimenti potrebbe essere pericoloso”.

