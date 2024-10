Trezeguet: “Inter e Napoli le più forti. Il mio Derby d’Italia preferito? Quello post Calciopoli”

David Trezeguet, ex attaccante bianconero si è concesso in un’intervista a La Gazzetta dello sport. Tema centrale, il Derby d’Italia in programma questa sera.

“Se la Juventus vincesse a San Siro manderebbe un segnale forte non solo all’Inter ma a tutto il campionato”. Ha poi aggiunto: “L’Inter resta forte e completa. Il Napoli di Conte lotterà fino alla fine e si vede già la sua mano negli azzurri. La Juventus ha iniziato un percorso interessante con Thiago Motta, è partita bene e deve restare in scia per provare ad approfittarne. Il Milan lo vedo dietro queste tre”.

Ricordi del Derby d’Italia: “A Milano abbiamo sempre giocato ottimi derby d’Italia. Stiamo parlando di una serata a sè. Mi ricordo quello del 2007-2008 dopo calciopoli vinciamo 2-1 goal mio e di Camoranesi. Una vittoria speciale per i tifosi, eravamo reduci dalla Serie B. Questa sera però spero che segni Vlahovic”.

Vlahovic: “Ha qualità importanti ma deve essere più determinante, come fa Lautaro nell’Inter. Il mister si appoggia a lui e deve diventare decisivo e protagonista. I centravanti alla Juventus vengono giudicati per i numeri: è stato cosi per me, ora lo è per Vlahovic. Dusan si muove bene, ha fatto 7 goal ma ha le potenzialità per arrivare a 30 ma dipende anche dalla squadra che deve voler essere offensiva. Arrivare a 50 goal come Tevez deve essere una bella motivazione per Dusan. A me caricava l’idea di scalare posizioni e scrivere la storia bianconera. Auguro a Dusan di superarmi nel tempo, i record sono fatti per essere battuti. Vincere lo Scudetto potrebbe far compiere il salto di qualità a Vlahovic”.

Thuram e Conceiçao?: “Nei fratelli Thuram vedo lo stampo della famiglia: professionalità, continuità, voglia di migliorarsi e di vincere. Khepren può diventare l’acquisto rivelazione della Juventus insieme a Kalulu. Conceiçao è un talento. Il padre era fortissimo e sicuramente lo guiderà nel campionato italiano”.

Foto: Instagram Trezeguet