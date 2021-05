Trezeguet: “Dal 30 giugno non sarò più ambasciatore della Juventus”

David Trezeguet non sarà più ambasciatore della Juventus a partire dal 30 giugno prossimo. Ad annunciarlo lo stesso ex attaccante transalpino in una intervista a una tv francese.

“Voglio fare qualcos’altro, sto cercando un nuovo progetto interessante”, ha detto Trezeguet.

L’ex attaccante ha conseguito qualche mese fa il patentino come direttore sportivo, probabilmente cercherà un ruolo simile in qualche società sportiva.

Foto: Yahoo Sports