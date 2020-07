Il Napoli cade contro il Parma, tris di rigori e Kulusevski decisivo

La gara delle ore 19:30 valida per la trentacinquesima giornata di serie A tra Parma e Napoli si appena conclusa con il risultato di 2-1 per gli emiliani. Allo scadere del primo tempo, in pieno recupero, Caprari ha sbloccato la gara su rigore. Sempre su rigore è arrivato il pareggio della squadra di Gattuso con Insigne al 54′, ma a mettere il sigillo per la squadra di D’Aversa è stato ancora una volta su rigore Kulusevski.

FOTO: AIC