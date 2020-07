Tre punti d’oro per il Genoa, Spal sempre più ultima: al Ferraris finisce 2-0

Termina sul punteggio di 2-0 la gara del pomeriggio che ha visto contrapporsi Genoa e Spal. Un successo d’oro per i padroni di casa, che in attesa di sapere come si concluderà la gara tra Cagliari e Lecce, salgono al sedicesimo posto in classifica, con 30 punti.

Pandev prima e Schone poi, mettono al tappeto una Spal che ormai sembra davvero incapace di reagire: sempre più ultima a -11 dall’attuale quartultimo posto, occupato proprio dai rossoblù.

Foto: Sito ufficiale Genoa