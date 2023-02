Tre punti di platino per il Verona, decide Ngonge (1-0). E Nicola torna nei guai

Se lo aggiudica il Verona lo scontro salvezza contro la Salernitana, riaprendo così i discorsi nelle zone calde della classifica. Padroni di casa che partono meglio e, dopo un gol annullato, sbloccano la gara al minuto 32′ grazie a Ngonge, abile di prima intenzione a sfruttare l’assist di Lazovic e a battere il rientrante Sepe. Il belga, in virtù della rete siglata alla Lazio, diventa il secondo giocatore del Verona capace di andare a segno in ciascuna delle prime 2 presenze casalinghe in Serie A in gialloblù nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Caprari nel 2021. La Salernitana si rende pericolosa solo a pochi secondi dall’intervallo, con il destro di Dia che si spegne di poco a lato. Nella ripresa Nicola prova a dare una svegliata ai suoi cambiando anche qualche pedina in campo, ma le sorti del match non cambiano, mentre il Var toglie anche un calcio di rigore ai padroni di casa. Al 86′ arriva la grande occasione per gli ospiti, ma Piatek si fa ipnotizzare da Montipò. Il Verona conquista tre punti pesantissimi, si porta a quota 17 punti in classifica e soprattutto a due lunghezze di distanza dallo Spezia e a quattro proprio dalla Salernitana. E adesso Nicola torna nei guai.

Foto: Instagram Verona