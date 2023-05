Tre italiane in tre finali europee: è la quinta volta che accade. Solo nel 1990 tutte vincenti

Inter, Roma e Fiorentina si giocheranno tre finali europee, rispettivamente di Champions, Europa e Conference League. Non è una novità per il calcio italiano, è la quinta volta che accade nella storia, considerando ovviamente quella Coppa delle Coppe disputata dal 1960 al 1999. L’ultima volta che tre italiane hanno fatto tre finali europee è stata nel 1993-94. Nei quattro precedenti solo una volta l’Italia tre su tre, nella stagione 1989-90, che precedette i Mondiali in Italia e che vide i successi di Milan in Coppa Campioni, Juventus in Coppa Uefa (finale contro la Fiorentina) e la grande Sampdoria di Vialli e Mancini che trionfò in Coppa delle Coppe.

Tra l’altro, era la stagione del Napoli scudettato di Maradona e dei Mondiali (come quest’anno). Che sia un buon auspicio?

Foto: facebook Uefa