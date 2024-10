Tre giovani tifosi del Foggia morti, la nota del club: “Profondo dolore, ringraziamo per l’affetto”

Ieri sera una immane tragedia ha sconvolto il mondo del calcio, con tre giovani tifosi (13, 17 e 20 anni) del Foggia che sono morti in un incidente stradale di ritorno dalla trasferta di Potenza.

Questa la nota del club: “Il Calcio Foggia 1920 ringrazia la Lega di Serie C, tutte le società sportive di serie B, C e D con le relative tifoserie organizzate, le scuole calcio dell’intera provincia, la Questura di Foggia e tutte le associazioni per la vicinanza e l’affetto dimostrato in queste ore di profondo dolore. Un encomio speciale va al Potenza Calcio per la disponibilità, la sensibilità e l’attenzione che ha mostrato sin dai primi istanti, a vari livelli, verso la scrivente società e la sua tifoseria. In particolare, un sentito ringraziamento ai tanti tifosi potentini che hanno offerto conforto, beni di prima necessità, ospitalità e cure ai nostri tifosi coinvolti nel sinistro.

Foto: logo Foggia