Tre giorni dentro il Sarrismo. Il primo clinic a Figline Valdarno

La prima giornata è stata dedicata alle metodologie di allenamento fisico, test valutativi, allenamenti metabolici, lavori di forza e lavori individuali per sviluppare al massimo il potenziale fisico di un giocatore, la sua coordinazione e anche il suo atteggiamento mentale. Relatori in aula e in campo mister Sarri, l’ex preparatore atletico di Milan e Juve, il professor Daniele Tognaccini, il professor Davide Losi (ex preparatore atletico di Napoli, Chelsea, Juventus e Lazio), il professor Davide Ranzato (ex preparatore di Napoli, Chelsea, Juventus e Lazio). Intervento in aula anche di Mirko Marcolini, fondatore di K-Sport. In campo spazio alle esercitazioni fisiche. A fine giornata dibattito conclusivo con mister Sarri e i professori Ranzato e Losi che hanno risposto a domande e curiosità degli iscritti.