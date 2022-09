Travor Sinclair ci ricasca, tweet contro la Regina: “Perchè noi neri dovremmo piangere per la sua morte?”

L’ex centrocampista della Nazionale inglese e di Manchester City e West Ham, Travor Sinclair, è nuovamente al centro della bufera. L’ex giocatore, ora commentatore di talkSport, sulla Premier, ha twittato contro la scomparsa della Regina Elisabetta II, scrivendo: “Il razzismo è stato bandito in Inghilterra negli anni ’60, e gli è stato permesso di prosperare. Quindi perchè noi neri o mulatti dovremmo piangere la morte della Regina?”.

Un tweet duro, che immediatamente è stato preso d’assalto dai milioni di sudditi di Sua Maestà, e tanti altri utenti, che lo hanno commentato aspramente, tanto che il giocatore è stato costretto non solo a cancellare il tweet ma anche a chiudere il profilo.

I vari utenti hanno inoltre creato un hasthag per fare in modo che il giocatore sia licenziato dall’emittente tv in cui lavora.

Sinclair non è nuovo ad episodi del genere, in merito al razzismo. Nel 2018, fu arrestato e condannato ai servizi sociali, per insulti razziali alla polizia e aver urinato nella loro auto.

Foto: twitter personale