Traverso (Resp. Licenze Uefa): “Gli effetti della pandemia dovrebbero farsi sentire ancora per un paio d’anni”

Andrea Traverso, responsabile delle licenze UEFA e ideatore della sostenibilità finanziaria, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘La politica nel pallone’ su Gr Parlamento: “La prima versione aveva un focus molto più importante sul costo economico, ora lo abbiamo spostato più sul patrimonio netto, la solidità patrimoniale. Questa sarà una delle sfide più importanti per le società. Chi ha un patrimonio negativo dovrà incrementarlo del 10% ogni anno fino ad arrivare in territorio positivo. Gli effetti della pandemia dovrebbero farsi sentire ancora per un paio d’anni, direi che dal 2024 si dovrebbe tornare a una situazione pre-pandemia. Per quello è importante iniziare ad agire subito“.

Foto: Twitter Serie A