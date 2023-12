Traversa di Politano, missile di Calhanoglu: vantaggio Inter all’intervallo

Subito emozioni al Maradona. Dopo appena 2′, Elmas lascia andare una grande conclusione dalla distanza dove serve un grande intervento di Sommer per evitare il vantaggio azzurro. Al 12′ arriva la risposta dei nerazzurri: bel dialogo tra Lautaro e il suo partner d’attacco, che insacca dopo una sponda di testa dell’argentino. L’esultanza viene però subito stroncata dalla bandierina del guardalinee, per un fuorigioco confermato anche dal Var. Cresce l’Inter, ma è il Napoli a rendersi più pericoloso. Calhanoglu perde un brutto pallone in fase di impostazione e dà il via a un’azione pericolosa del Napoli. L’esterno azzurro non sfonda in area, ma dalla trequarti fa cantare il mancino colpendo però il legno. Immediata la risposta nerazzurra firmata da Lautaro che sbuca alle spalle della difesa e allungandosi prova a deviare verso la porta: Meret mura il tentativo in uscita. Appuntamento col vantaggio solo rimandato. Infatti, a pochi istanti dal 45′, l’Inter trova la via del gol: azione veloce e spettacolare dell’Inter, con Barella che aggiusta il pallone del turco fuori dall’area per il gol dello 0-1: splendida esecuzione del regista nerazzurro.

Foto: Instagram Inter