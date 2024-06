Trauner-Baumgartner-Arnautovic, l’Austria cala il tris alla Polonia

L’Austria cala il tris: 3-1 alla Polonia. La gara si sblocca dopo appena 9′: vola Mwene sulla corsia sinistra, cross al bacio per l’inserimento di Trauner, che con un colpo di testa morbido e preciso insacca alle spalle di Szczęsny. Alla mezz’ora arriva la risposta della Polonia grazie a Piatek, bravo a cogliere la prima occasione concessa dalla difesa austriaca. Cross di Piotrowski dalla sinistra e tiro al volo di Buksa che sbatte sul muro austriaco. Il centravanti polacco approfitta della corta respinta di Lienhart e batte il portiere da pochi passi con un tiro potente e preciso. Nella ripresa torna in vantaggio l’Austria. Azione avvolgente dei biancorossi con il neo-entrato Prass, che sfonda a sinistra e mette in mezzo per Arnautovic, il cui velo elegante smarca al tiro Baumgartner che trova l’angolino per il 2-1 austriaco. Al 78′ arriva anche il tris firmato Marko Arnautovic che spiazza Szczesny dal dischetto. Termina così 3-1, l’Austria trova i primi tre punti di Euro2024, per la Polonia, invece, arriva la seconda sconfitta consecutiva.

Foto: Instagram Austria