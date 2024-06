Trauma contusivo alla gamba destra per Dimarco. La nota della FIGC

La FIGC pubblica una nota ufficiale in merito alle condizioni di Federico Dimarco, calciatore che a due giorni dalla sfida contro la Croazia non s’è allenato col resto del gruppo ed è a forte rischio per la gara contro Modric e compagni.

Per l’esterno dell’Inter, um trauma contusivo alla gamba destra.

Ecco il comunicato: “La Nazionale è scesa in campo a Iserlohn per la penultima seduta prima della partenza per Lipsia. Il difensore Federico Dimarco ha svolto quest’oggi un allenamento differenziato per smaltire i postumi di un trauma contusivo alla gamba destra occorso durante la gara contro la Spagna. Il calciatore verrà valutato giorno per giorno”.

La squadra di Spalletti si allenerà anche domattina all’Hemberg Stadion di Iserlohn, a partire dalle 10.45. Poi nel pomeriggio il trasferimento a Lipsia per la consueta conferenza stampa della vigilia di Luciano Spalletti.

Foto: Instagram Dimarco