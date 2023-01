Trasferte vietate per 2 mesi ai tifosi di Napoli e Roma: il comunicato del Ministero

Il Ministero degli Interni, si è espresso in serata sugli scontri di domenica scorsa tra tifosi di Napoli e Roma, decidendo di vietare la trasferta alle due tifoserie per due mesi.

Precedentemente all’incontro tra i vertici del governo, si era espresso con queste parole il Presidente della Lega Serie A Casini: “Come Lega Serie A ringraziamo i ministri Piantedosi e Abodi, tutti i partecipanti compresa la Figc. Il focus? La questione della sicurezza negli stadi e fuori dagli stadi. Sono stati portati dei dati degli ultimi anni dove emerge che il numero degli scontri è diminuito. Questa collaborazione procederà in modo più intenso”.

Questo il comunicato del Ministero degli Interni firmato dal Ministro Matteo Piantedosi: “Dopo aver preso atto delle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, Piantedosi ha disposto la chiusura, per due mesi da oggi , dei settori ospiti degli stadi dove Napoli e Roma disputano gli incontri in trasferta. Per due mesi vietata anche la vendita di biglietti per l’accesso ai medesimi impianti sportivi e per gli stessi incontri per le persone residenti nelle province di Napoli e Roma”.