Trapp: “Sfideremo i più forti d’Europa, ma vogliamo dimostrare di cosa siamo capaci”

Kevin Trapp, portiere dell’Eintracht Francoforte, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della Supercoppa Europea contro il Real Madrid.

Queste le sue parole: “E’ una partita che significa tanto per noi, potremo misurarci con la squadra più forte d’Europa e dimostrare di cosa siamo capaci. Ce lo siamo meritati. Il supporto dei tifosi sarà importante, fanno parte del nostro club. In Europa League ci hanno aiutato enormemente e vogliamo dar loro la vittoria in cambio. Sappiamo che non sarà facile, però daremo tutto per toglierci tante soddisfazioni. Proveremo a dare tutto”.

Foto: sito Eintracht