Trapattoni compie 81 anni: “Grazie a tutti, ora aiutiamo chi lavora per contenere l’emergenza”

Giovanni Trapattoni spegne 81 anni. E attraverso il suo account ufficiale Twitter, l’ex tecnico ha voluto ringraziare tutti per gli auguri ricevuti: “Ringrazio tutti di cuore per gli auguri! Vivere in isolamento non è facile, ma abbiamo il dovere di aiutare coloro che stanno lavorando duramente per contenere l’emergenza, limitando quei comportamenti che potrebbero peggiorare la situazione”, il messaggio di Trapattoni.

Foto: Independent