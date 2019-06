Trapani in serie B. Le immagini della festa granata

La vittoria per 2-0 contro il Piacenza ha permesso al Trapani di festeggiare la promozione in serie B. La squadra siciliana torna nella sere cadetta dopo 2 anni dalla retrocessione del 2017. Il Trapani si aggiudica i play-off dopo essersi piazzata al secondo posto del ‘girone C’ di serie C a -4 dalla Juve Stabia. Grande festa per le strade della città siciliana, con la squadra che si è unita alla gioia cittadina con un pullman scoperto. Di seguito le immagini della festa:

Foto: Giornale di Sicilia