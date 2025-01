Trapani, il presidente Antonini sbotta: “Serve una svolta subito o di teste ne faremo saltare parecchie da qui al 31 gennaio. Viva il Basket”

Valerio Antonini, presidente del Trapani, è un fiume in piena. Dopo il pareggio con il Picerno, il numero uno del club siciliano, attraverso i suoi canali social, attacca duramente la squadra.

Queste le sue parole: “Abbiamo una squadra veramente senz’anima; Del loro presidente questi giocatori non hanno un caxxo. A parte pochi eletti. Zero voglia di vincere, zero interesse, uno schifo assurdo. Per la prima volta da quando sono Presidente, ho sperato negli ultimi 5 minuti che segnasse il Picerno, per come abbiamo NON giocato oggi, ce lo saremmo AMPIAMENTE meritati. E pensare che anche con il Charter sono andati questi signorini. Serve una svolta subito o di teste ne faremo saltare parecchie da qui al 31 Gennaio. Ovviamente alle mie esclusive condizioni, altrimenti li metterò a giocare in giardino con mio figlio come disse a suo tempo un Presidente più autorevole di me. Viva il Basket, i giocatori di Basket, la passione del Basket, tutta la vita. Senza se e senza ma”.

Foto: sito Trapani