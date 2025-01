Trapani, il presidente Antonini: “Lescano ha mancato di rispetto a me. Capuano ha distrutto uno spogliatoio”

Valerio Antonini, presidente del Trapani, tramite X ha espresso un suo pensiero sull’addio di Facundo Lescano (che ha firmato poco fa con l’Avellino) e dell’esonero di mister Eziolino Capuano.

Queste le sue parole: “Lescano ha mancato di rispetto al Presidente prima di tutto. E lo sa benissimo. Capuano ha distrutto lo spogliatoio insultando a più riprese svariati giocatori con epiteti che in vita mia non avevo mai sentito verso un proprio giocatore che poi deve andare in campo e vincere … follia assoluta”.

Lescano ha mancato di rispetto al Presidente prima di tutto.

E lo sa benissimo Capuano ha distrutto lo spogliatoio insultando a più riprese svariati giocatori con epiteti che in vita mia non avevo mai sentito verso un proprio giocatore che poi deve andare in campo e vincere …… — Valerio Antonini (@ValerioAntoPres) January 28, 2025

Foto: sito Trapani