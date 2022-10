Traoré: “Sono felice, penso solo al Sassuolo. Ma in futuro non mi dispiacerebbe giocare all’estero”

Durante l’intervista concessa alla Gazzetta di Modena, Junior Hamed Traorè, centrocampista del Sassuolo, ha parlato anche del suo futuro: “Non mi piace parlare di queste cose, in futuro mi vedo qua, andare in una squadra più importante del Sassuolo dipende solo da come va qui e io ora sono felice e penso solo a questi colori. Se la chiamata arrivasse dall’estero? Non mi dispiacerebbe, i campionati più adatti a me sarebbero la Bundesliga o la Premier League”.

Foto: Sito Sassuolo