Traore si presenta a Palermo: “Darò tutto per l’obiettivo Serie A”

Chaka Traorè, esterno offensivo ivoriano, si è presentato al Palermo, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Milan. Ecco uno stralcio delle sue parole: “Quando ho sentito dell’ipotesi Palermo ero contento e orgoglioso. Questo è un club fantastico, ero emozionatissimo all’idea di venire qui, e voglio aiutare il club a ottenere gli obiettivi. Sicuramente voglio aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi, come la promozione in Serie A. Obiettivi personali? Beh, sono un attaccante, vorrei fare gol ma prima viene sempre l’obiettivo di squadra”.

Foto: logo Palermo