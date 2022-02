Traorè ribalta, ma Cristante nel recupero salva la Roma: 2-2

Finisce 2-2 tra Sassuolo e Roma Il secondo tempo si apre con il pareggio immediato del Sassuolo, al 47’, grazie all’erroraccio di Rui Patricio che si lascia scappare, in maniera goffa, un cross di Traore, deviato da Smalling. Al 73’ il Sassuolo passa in vantaggio. Questa volta fa tutto Traore, che è bravo ad anticipare Karsdrop, controllo e tiro micidiale che trafigge Rui Patricio. Al 78’ il Sassuolo rimane in 10 per il doppio giallo rifilato a Ferrari. Al 94’ arriva il pareggio della Roma, sviluppi di un corner, Cristante svetta di testa, ci prova a salvare Lopez ma la palla è dentro. È l’ultima emozione della gara.

FOTO: Twitter Roma