Traoré: “Non so bene il mio ruolo quale sia. Ho fatto sempre un po’ di tutto. Provo a dare il massimo”

Il grande protagonista di Sassuolo- Roma, Traoré, ha parlato a Dazn dopo la gara con i giallorossi.

Queste le sue parole: “Sono contento del gol, della prestazione, ci abbiamo messo l’anima. Dobbiamo continuare così. Dionisi? Mi dà sempre consigli. Il mio ruolo non è da esterno. Non so nemmeno io quale sia il mio ruolo. Ho fatto un po’ di tutto, cerco di dare il meglio ovunque mi mettano. E’ diverso giocare in mezzo al campo o sulla fascia. Penso che il mio ruolo sia più interno, ma se il mister mi mette in fascia mi adatto”.

In cosa puoi migliorare?

“Penso di dover migliorare in tante cose. A partire dalla continuità, non devo spegnermi in partita. A volte mi accendo e mi spengo, spero di essere più continuo”.

Foto: Twitter Sassuolo