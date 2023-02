Traoré: “Il sogno di giocare in Premier si è avverato. Tutto questo grazie anche al Sassuolo”

Hamed Traoré Junior è un nuovo giocatore del Bournemouth. Dopo il suo passaggio in Inghilterra, il centrocampista ha così voluto salutare il Sassuolo: “Sapevo che prima o poi sarebbe arrivato questo giorno…il sogno da bambino di giocare in Premier, oggi si è avverato. Tutto questo è anche grazie al Sassuolo che mi ha permesso di crescere e affermarmi. Vi porterò sempre nel mio cuore ringrazio tutta la famiglia Sassuolo, dai magazzinieri ai mister per finire ai direttori… Grazie Sassuolo”.

Foto: sito Sassuolo