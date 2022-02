Traorè: “Il mio più grande sogno non è giocare la Champions, ma riunire la mia famiglia”

Protagonista nelle ultime uscite del Sassuolo (gol contro Juve e Roma), Hamed Traorè è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport, dove ha parlato dei suoi sogni: “Il primo sogno l’ho realizzato: sono diventato un calciatore. Quando partii dalla Costa d’Avorio avevo solo questo in testa. E il secondo… Tra poco spengo le candeline su questa bella torta e ripenso ai compleanni del passato. InCosta d’Avorio non c’era l’usanza dei regali: ci si faceva gli auguri e via. Nel 2015, in Italia, ho ricevuto i primi regali. Ma il più bel compleanno deve ancora arrivare, sarà quello che passerò qui quando potrà raggiungermi la mia famiglia: papà, mamma, un fratello e due sorelle. Il mio più grande sogno non è giocare la Champions League, anche se ovviamente spero di riuscirci, ma riunire la mia famiglia”.

FOTO: Sito Sassuolo