Traoré dopo il primo gol: “Ancora non ci credo. Pioli ci ha dato fiducia, dovevamo vincere”

Le parole di Chaka Traoré, ala del Milan, ai microfoni di Mediaset dopo il primo gol con la maglia rossonera nel match di Coppa Italia contro il Cagliari. “Volevo questo gol da tanto tempo, sono molto felice anche per la vittoria. Era necessario vincere. Il mister ci ha dato fiducia, è un’emozione incredibile”.

E’ un Milan che guarda al futuro con voi: “Abbiamo Leao come altri campioni e noi cresciamo seguendo i loro consigli, sono contento di far parte di questa squadra. Se immaginavo una serata così? Non ci credo ancora, non so cosa dire veramente”.

Foto: Instagram Chaka Traoré