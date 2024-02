Traorè: “Dispiace per Mazzarri, ma bisogna pensare al futuro. La squadra è viva e dobbiamo dimostrarlo”

A pochissimi minuti dal fischio d’inizio del match con il Sassuolo Hamed Junior Traorè, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN. Le sue parole da ex della gara: “Dispiace per Mazzarri, però bisogna pensare al futuro, stiamo facendo un altro calcio più aggressiva. La squadra è viva e dobbiamo dimostrarlo a Sassuolo ho passato momenti fantastici, sarà emozionante per me.”

Foto: sito SSCNapoli