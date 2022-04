Stagione super per Traoré. L’ivoriano: “Devo continuare così ogni giorno. Dionisi mi chiede di stare più vicino alla porta”

È la migliore stagione in carriera per Hamed Junior Traoré, trequartista ivoriano del Sassuolo. Il classe 2000 sembra essere sbocciato e ben presto potrà spiccare il volo. Intervistato da Sky Sport, l’ex Empoli ha dichiarato: “Ho avuto allenatori che mi hanno sempre dato fiducia. E Dionisi mi ha detto che più sto vicino alla porta, meglio è. Anche secondo me il mio ruolo deve essere vicino alla porta. Per il resto, ho cercato di migliorare anche nella fase difensiva per aiutare la squadra, devo continuare così ogni giorno“.

FOTO: Sito Sassuolo