Traorè: “Con Dionisi è un sistema di gioco diverso, ci stiamo abituando. Sabato vogliamo fare una bella partita”

Hamed Junior Traorè, trequartista del Sassuolo, nel corso di un’intervista ai canali ufficiali del club neroverde ha parlato dell’inizio del campionato che vedrà la squadra di Dionisi scendere in campo contro l’Hellas Verona sabato 21 agosto. Ecco le sue dichiarazioni: “Ci sono cose da migliorare ma penso che tutti i ragazzi stiano bene, stiamo lavorando duramente. Ci mettiamo tutti a disposizione del mister cercando di capire il suo sistema di gioco perché è un altro calcio. Penso che stiamo interpretando al meglio le sue indicazioni. Sabato si gioca per far bene se lo facciamo sono sicuro che arriveranno i punti. Abbiamo una settimana per prepararci al meglio”.

Foto: Twitter Sassuolo