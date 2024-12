Tramoni show (doppietta): il Pisa abbatte la capolista Sassuolo (3-1)

Il Sassuolo perde la seconda partita del campionato. Sconfitta che mancava addirittura dal 31 agosto (se non contiamo Milan-Sassuolo di Coppa Italia) per gli uomini di Grosso che stavano comandando la Serie B. Partita sul campo equilibrata, con i ragazzi di Filippo Inzaghi che riescono a trovare il doppio vantaggio durante il primo tempo. Sassuolo che nella seconda frazione ci prova ma si sbilancia troppo e il Pisa cala il tris. Al 70′ Pierini trova il gol ma i neroverdi non hanno le forze per provare a fare una rimonta negli ultimi minuti. La sfida termina così, 3-1 a favore dei padroni di casa. Il Pisa accorcia le distanze, in attesa dello Spezia che giocherà tra pochissimo contro il Mantova. Classifica che vede davanti sempre il Sassuolo ma con soli tre punti di distacco dal Pisa secondo a quota 40 e se le Aquile dovessero vincere aggancerebbero i nerazzurri di Filippo Inzaghi. Promozione diretta che ormai sembra essere una battaglia a tre per due posti, infatti solo le prime due squadre andranno direttamente in Serie A, mentre la terza dovrà partecipare agli insidiosi playoff. La quarta in classifica, in questo momento la Juve Stabia, è lontana 10 distanze dal secondo posto.

Foto: X Pisa