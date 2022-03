Trajkovski: “Mai stati così vicini al Mondiale. Non dobbiamo perdere questa occasione”

Il giustiziere dell’Italia, Aleksandar Trajkovski, questa sera con la sua Macedonia affronterà il Portogallo, in una sfida da dentro o fuori. L’ex Palermo, intervistato da Rai Sport, ha raccontato tutta la sua emozione: “Non siamo mai stati così vicini alla qualificazione per un Mondiale e non dobbiamo perdere questa occasione. Battendo l’Italia campione d’Europa abbiamo compiuto un’impresa e dimostrato di poter giocare alla pari e battere chiunque. Sono felice perché ho fatto la storia per il mio paese e personalmente per il gol in uno stadio dove ho passato quattro anni bellissimi. Doveva essere destino: in quel momento ho pensato solo a calciare bene e alla fine il pallone è entrato dentro”.

FOTO: Twitter Uefa