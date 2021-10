Tragedia per Maurizio Zamparini: trovato morto il figlio Armando nel suo appartamento a Londra

Ci sono momenti tremendi, assurdi, inaspettati. Nella tarda mattinata di oggi Maurizio Zamparini è stato raggiunto dalla terribile notizia della morte del figlio ventitreenne Armando. Il corpo del giovane è stato trovato senza vita in una stanza d’albergo a Londra, non è ancora chiara la dinamica. Armando si era trasferito in Inghilterra per motivi di studio. Maurizio Zamparini, in compagnia della moglie Laura (madre di Armando), ha raggiunto Londra per il riconoscimento. Alla famiglia Zamparini le più sentite e commosse condoglianze di Alfredo Pedullà e della redazione.

Foto: Twitter Palermo