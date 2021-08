Tragedia per Ballack. Il figlio Emilio muore a 18 anni in un incidente di quad

Tragedia per Michael Ballack. Il figlio dell’ex calciatore tedesco, Emilio, è morto all’età di 18 anni in un incidente con il suo quad. Il ragazzo si trovava in Portogallo, dove il padre Michael ha acquistato una casa alcuni anni fa. Ne danno notizia i media portoghesi.

L’incidente sarebbe avvenuto oggi nei pressi di un complesso residenziale nella penisola di Troia, a sud di Lisbona, una delle linee di costa più belle del Portogallo. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell’ordine che stanno verificando l’accaduto.

Oltre ad Emilio, Michael Ballack ha altri due figli: Jordi (16 anni) e Louis (19 anni).

