Tragedia nel calcio tedesco: annega in un lago un ragazzo di 16 anni del Fortuna Dusseldorf

Tragedia nel mondo del calcio ed in quello del calcio tedesco in particolare: si è spento a soli 16 anni Newton Opoku-Mensah, giocatore che militava nelle giovanili del Fortuna Dusseldorf, che ora ha sospeso le attività giovanili dopo la tragica notizia.La causa è l’annegamento, per un tuffo nel lago di Berta, a nulla sono valsi i tentativi di soccorso da parte delle squadre speciali e di alcuni passanti. La triste notizia la riporta la Bild.