Tragedia in Indonesia, la UEFA annuncia: 1′ di silenzio prima di ogni partita di Coppa

Dopo la tragedia in Indonesia, La UEFA ha annunciato che su tutti i campi e in tutte le competizioni si terrà un momento di silenzio prima del calcio d’inizio in memoria delle vittime dei tragici eventi avvenuti allo stadio Kanjuruhan. Questo momento di silenzio avverrà in tutte le partite di questa settimana Champions League, Europa League, Conference League e prima delle sfide degli spareggi di accesso alla Coppa del Mondo femminile.

Foto: Logo Uefa